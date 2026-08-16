Požar u kragujevačkim Šumaricama lokalizovan je zahvaljujući brzoj akciji 15 vatrogasaca. Gorelo je pet hektara niskog rastinja.
Srbija
DRAMATIČAN DAN U ŠUMARICAMA! Izbio požar u Spomen-parku: Vatrena stihija gutala sve pred sobom, BRZA AKCIJA HEROJA sprečila katastrofu
Slušaj vest
Požar koji je danas zahvatio kragujevačke Šumarice je lokalizovan. Gorelo je pet hektara niskog rastinja na prostoru Spomen parka "Kragujevački oktobar". Vatra je izbila nešto posle 14 časova, a zaustavljena je zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji vatrogasaca.
Požar je gasilo 15 vatrogasaca spasilaca, sa pet vozila, koji su uspeli da suzbiju vatru i spreče njeno širenje na šumu.
Na licu mesta bili su i načelnik Uprave za vanredne situacije, Zoran Kočović i zamenik komandanta Vatrogasno-spasilačke brigade, Milan Stanković.
Reaguj
Komentariši