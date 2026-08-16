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Požar koji je danas zahvatio kragujevačke Šumarice je lokalizovan. Gorelo je pet hektara niskog rastinja na prostoru Spomen parka "Kragujevački oktobar". Vatra je izbila nešto posle 14 časova, a zaustavljena je zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji vatrogasaca.

Požar je gasilo 15 vatrogasaca spasilaca, sa pet vozila, koji su uspeli da suzbiju vatru i spreče njeno širenje na šumu.

Na licu mesta bili su i načelnik Uprave za vanredne situacije, Zoran Kočović i zamenik komandanta Vatrogasno-spasilačke brigade, Milan Stanković.

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