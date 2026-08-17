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Bunjevcima su pored službenog jezika u Subotici, sada obezbeđena i sredstva za izgradnju Bunjevačke kuće, koja je u funkciji daljeg razvoja kulture i tradicije, što su višegodišnja nastojanja bunjevačke zajednice!

“Dan Dužijance“, jedan od četiri nacionalna praznika Bunjevaca, svečano je obeležen na Gradskom trgu Subotice, a kao i ranijih godina, predsednici Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine, dr Suzani Kujundžić Ostojić predat je hleb od novog žita, kao znak završetka žetve i simbol čuvanja tradicije i zajedništva u Subotici.

Zatim je predsednica bunjevačkog Nacionalnog saveta, dr Suzana Kujundžić Ostojić, hleb predala pomoćniku gradonačelnika Subotice, Srđanu Samardžiću.

Ovogodišnji bandaš i bandašica, Ognjen Gabrić i Katarina Lulić, na početku ceremonije proslave, posle svečane mise, predvodili su i povorku do spomenika Blašku Rajiću, gde je položen venac, a zatim do gradskog trga.

Foto: Kurir/N.H.

Svečanosti su prisustvovali i dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Darko Bolješević, savetnik predsednika pokrajinske vlade i Bojan Šoralov, načelnik Severnobačkog okruga, Veljko Vojnić, zamenik predsednice NSB i mnogi predstavnici gradskih i kulturnih institucija.

Poruke sa svečanosti Dan Dužijance upućene su svim Subotičanima, a u duhu su čuvanja običaja i tradicije bunjevačke nacionane manjine, dok Nacionalni savet Bunjevaca predlaže da manifestacija „Dužijance“ bude upisana kao nematerijalno kulturno nasleđe Srbije.

Dr Suzana Kujundžić Ostojić je istakla da je hleb od novog žita simbol zajedništva i duge tradicije običaja Bunjevaca i njihove veze sa precima, ali i sadašnjim i budućim naraštajima.

Foto: Kurir/N.H.

-Bunjevačka „Dužijanca“je naš nacionalni praznik, a svi su dobrodošli. Hleb koji nam predaju bandaš i bandašica simbol je trajanja običaja i zajedništva. Simbol je naše istorije, kulture, jezika i čuvanja tradicije ali i budućnosti bunjevačke zajednice, Subotice, Vojvodine i naše Srbije, a mladi koji uče bunjevački jezik u školama, naše su novo žito, koje niče i nada opstanka bunjevalkih običaja i kulture, poručila je dr Kujundžić Ostojić.

Nenad Ivanišević je podsetio i na svoje bunjevačke korene i zahvalio NSB, na očuvanju bunjevačkog jezika, kulture i običaja.

-Potvrdili smo da gradimo bolju Suboticu, Vojvodinu i Srbiju, a sada su obezbeđena i sredstva za izgradnju Bunjevačke kuće u Subotici, što su višegodišnja nastojanja bunjevačke zajednice, istakao je Ivanišević.

Foto: Kurir/N.H.

Srđan Samardžić, zamenik gradonačelnika Subotice Stevana Bakića, čestitao je „Dan Dužijance“ Bunjevcima, rekavši i da taj praznik je simbol hleba od novog žita, rada zemljoradnika i zahvalnosti za novi rod.