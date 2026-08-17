Od 10 prijavljenih na konkurs za najlepše dvorište na teritoriji Užica komisija je proglasila tri najlepša.
Srbija
OVO SU NAJLEPŠA UŽIČKA DVORIŠTA! Nagrade odnele Vesna, Ivana i Milina (FOTO)
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Od 10 prijavljenih na konkurs za najlepše dvorište na teritoriji Užica komisija je proglasila tri najlepša.
Najlepše uređeno privatno dvorište je Vesne Aćimović Panić iz Užica, u Ulici Riste Tešića. Drugo najlepše dvorište je Ivane Vilotić u Ul. Borislava Pekića, a treće mesto je pripalo Milini Bacotić u Ulici Užičkih heroja u Ljubanjama.
Foto: Kurir/Z.G.
Njima slede nagrade i to za prvo mesto 12.000 dinara, za drugo 10.000 dinara i za treće 8.000 dinara.
Foto: Kurir/Z.G.
U kategoriji najuređeniji prostor (dvorište) višeporodičnih stambenih objekata prvo mesto je osvojila Nataša Diković u Jakšićevoj ulici.
Foto: Kurir/Z.G.
U kategoriji najlepši balkon (terasa) nije bilo prijavljenih učesnika.
Kurir.rs
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