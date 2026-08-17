- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, oboleli od karcinoma, osobe u alkoholisanom stanju, pacijenti sa srčanim problemima i sa povredama. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa povredama i oboleli od karcinoma, navode u kragujevačkom ZUM-u.

Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 42 intervencije na terenu i to 25 preko dana, a 17 tokom noći. U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljen 71 pregled odraslih osoba - u toku dana 29, a tokom noći 42 pregleda.

Na javnom mestu bilo je ukupno 10 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, oboleli od karcinoma, osobe u alkoholisanom stanju, pacijenti sa srčanim problemima i sa povredama. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa povredama i oboleli od karcinoma, navode u kragujevačkom ZUM-u.