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U Brezovici, najudaljenijem selu na području Čačka, održan je narodni sabor koji je okupio ljubitelje tradicije, starih zanata i dobre domaće kuhinje.

Na vrhu Jelice, više od 50 ekipa takmičilo se u pripremanju paprikaša od krompira, pečenju prasića, a uz kotliće su se tokom celog dana smenjivali pesma i druženje.

Žiri je imao težak zadatak – trebalo je izabrati najbolji paprikaš od krompira, ali i najukusnije i najbolje ispečeno prase. U jakoj konkurenciji, nijanse su odlučivale, a domaćini su se potrudili da svako jelo bude dostojno saborskog dana.

1/9 Vidi galeriju Narodni sabor na planini Jelici kod Čačka Foto: Kurir/D.Č.

- Kod nas na Kablaru paprikaš se priprema od krompira i raznog povrća – šargarepe, zelene i crvene paprike, crnog i belog luka. Posebnost je što dodajemo pileće belo meso, ali tek kasnije, kako bi i meso i povrće ostali kompaktni i celi, a povrće se ne bi raskuvalo. Naravno, doneli smo naš krompir sa Kablara. Očekujemo da će nam upravo on danas doneti neku od nagrada. - priča Jasna takmičarka uz sela Rošci.

I drugi takmičari imali su svoje tajne sastojke za najbolji paprikaš na Jelici. Ekipa iz Makedonije opredelila se za krompir, šargarepu, crni i beli luk, papriku i svinjsko meso.

- Svinjetina se najpre kuva bez povrća, a ono se dodaje kasnije, kako bi komadi ostali celi i kako se povrće ne bi raskuvalo. A poseban pečat jelu daje papričica doneta iz Makedonije. Ona je naš adut za pobedu - kaže Zoran Bartić.

Žiri imao najteži zadatak u kategoriji pečenja prasića

I u kategoriji pečenja prasića žiri je imao težak zadatak. Od više ekipa trebalo je izabrati onu koja je najveštije ispekla prase na ražnju. Kako su svi prasići bili približno iste težine, presudile su nijanse – hrskavost i slanost, ali pre svega ravnomerna ispečenost mesa.

Kada je reč o gulašu, odnosno paprikašu, ocenjivala se kompaktnost jela. Važno je da povrće i meso ne budu raskuvani, da komadi ostanu celi i da jelo bude dobro i skladno začinjeno.

Selo Brezovica, na vrhu planine Jelice, udaljeno je gotovo sat vožnje od Čačka. Upravo tu održan je prvi sabor posvećen autohtonim sortama krompira, pre svega mesečaru – sorti koja se i danas zadržala u ovom kraju i koju meštani uzgajaju, doduše u manjim količinama, uglavnom za sopstvene potrebe.

Na sabor su stigli meštani gotovo svih sela koja gravitiraju Jelici – sa dragačevske, kraljevačke i čačanske strane planine. Manifestaciju je posetilo više stotina ljudi, gotovo deset puta više nego što sama Brezovica ima stanovnika.