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Kompletno je renovirana sala za carske rezove na drugom spratu Službe za ginekologiju i akušerstvo sa neonatologijom, otvorena je i odmah stavljena u upotrebu.

-Ideja o renoviranju sale za hitne carske rezove je potekla još 2019. godine, kada je, zahvaljujući Upravnom odboru na čelu sa gospodinom Bobanom Gašićem, krenula u ostvarivanje. Zahvaljujući direktoru Opšte bolnice Kruševac dr Daliboru Stajkoviću, uspeli mo

da je kompletno rekonstruišemo i stavimo u upotrebnu namenu. To je operaciona sala koja nam služi za takozvane hitne carske rezove.

- Ona je odmah uz porođajnu salu, tako da ne bismo morali da gubimo dragoceno vreme na prebacivanje pacijentkinja čiji su slučajevi hitni u tom trenutku.

- Ni nama nije svejedno, a posebno nije njima, tako da možemo odmah da se delujemo, kaže načelnik Službe za ginekologiju i akušerstvo sa neonatologijom dr Blagoje Milovanović.

Prema njegovim rečima, nova sala će takođe služiti za zbrinjavanje nekih većih obrada prilikom samog porođaja, jer su drugačiji uslovi u operacionoj sali, a drugačiji u porođajnoj sali.

1/7 Vidi galeriju Nova hirurška sala za hitne carske rezove u Kruševcu Foto: Kurir/Ž. M.

- Služba za ginekologiju i akušerstvo sa neonatologijom zapošljava oko 120 medicinskih radnika, od kojih je 20 lekara ginekologa i neonatologa. U poslednjih nekoliko godina podmladili smo stručni kadar, što je dobro za Kruševac i Rasinski okrug u celini. Kao i u većem delu Srbije, i u Kruševcu je značajan pad broja porođaja. U Porodilištu se godišnje obavi između 1.410 i 1.415 porođaja, od kojih se oko 42 odsto izvrši carskim rezom. Indikacije za carski rez su mnogobrojne. Postoje apsolutne, kao što su placenta previa i asfiksija ploda, kada se beba guši u samom trbuhu.

- Postoje i proširene indikacije, koje su danas mnogo više u modi nego ranije, zbog čega je carski rez češći svuda u svetu, ne samo kod nas, ističe dr Milovanović.

Direktor Opšte bolnice Kruševac, dr Dalibor Stajković je izjavio da se u ovoj ustanovi intenzivno radi na modernizaciji, nabavci opreme i kadrovskom jačanju.

- Naši sugrađani vide da je Bolnica u fazi napretka i da je dosta poslova urađeno u prethodnih nekoliko meseci. Ideja za ovu salu je proistekla iz svakodnevnog kontakta sa kolegama i načelnicima službi. Sala je u funkciji najosetljivije grupe pacijentkinja – mladim

majkama i njihovim novorođenim bebama. Kada smo imali priliku da ovo realizujemo, posle toliko godina uspeli smo u tome. Mi trenutno imamo na specijalizaciji 80 lekara, što čini 30 odsto ukupnog broja lekara koje imamo na raspolaganju.

Bolnica ima jedan period zanavljanja i moramo malo više da radimo da bismo pružili sve usluge našim sugrađanima, ali pravi benefiti

će tek da se vide za nekih tri do četiri godine, kada se mlade kolege vrate sa specijalizacie. Skoro sva odeljenja trenutno funkcionišu sa manjim brojem izvršilaca, ali se istovremeno radi na dugoročnom rešavanju kadrovskih kapaciteta, kazao je direktor Stajković.

Program e-beba koji se primenjuje u kruševačkom Porodilištu mnogo olakšava upis imena novorođenog člana u matične knjige i drugu dokummetaciju, to je i mesto upisa i otpusta bebe najčešće je i mesto za kumovanje, odnosno odabir imena.