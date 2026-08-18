RASPORED ODNOŠENJA KABASTOG OTPADA U NOVOM SADU: Evo koliko košta da se iznajmi veliki kontejner
Kabasti otpad JKP „Čistoća” uklanjaće danas s teritorije MZ Stari Ledinci, a kontejneri će biti postavljeni u Ulici Vuka Karadžića 30 i 100, kod okretnice autobusa u Karađorđevoj i u naselju Klisa, Prote Mateje Nenadovića.
Baštenski otpad odnosiće se u sredu, 19. avgusta u Rumenki, Sajlovu, Adicama i Avijatičarskom naselju, odnosno u četvrtak, 20. avgusta, u Sremskoj Kamenici, Ledincima i Bukovcu (Bukovački do, Karagača i Alibegovac). U petak, 21. avgusta, baštenski otpad biće sakupljan na Podbari, Salajci, Adamovićevom naselju, u Velikom ritu, Malom Beogradu, na Pejićevim salašima i Čeneju.
Iznajmljivanje kontejnera
Gradska „Čistoća” iznajmljuje velike kontejnere za odlaganje krupnog otpada iz domaćinsta po ceni od 4.400 dinara, a radnici tog preduzeća postaviće ga i odneti narednog dana. Više informacija moguće je dobiti telefonom na broj 0800/021-029, svakog radnog dana od 8 do 13 časova, te se dogovoriti s poslovođom o terminu postavljana posude za otpad.
Baštenski otpad bi trebalo da bude upakovan u kese, džakove ili kutije, a granje povezano u snopove ne veće količine od tipizirane kante zapremine 120 litara, a količina spremljenog otpada za odnošenje ne sme biti veća od jednog kubika po terminu odnošenja.
Kurir.rs/Dnevnik.rs