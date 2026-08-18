Slušaj vest

Kabasti otpad JKP „Čistoća” uklanjaće danas s teritorije MZ Stari Ledinci, a kontejneri će biti postavljeni u Ulici Vuka Karadžića 30 i 100, kod okretnice autobusa u Karađorđevoj i u naselju Klisa, Prote Mateje Nenadovića.

Baštenski otpad odnosiće se u sredu, 19. avgusta u Rumenki, Sajlovu, Adicama i Avijatičarskom naselju, odnosno u četvrtak, 20. avgusta, u Sremskoj Kamenici, Ledincima i Bukovcu (Bukovački do, Karagača i Alibegovac). U petak, 21. avgusta, baštenski otpad biće sakupljan na Podbari, Salajci, Adamovićevom naselju, u Velikom ritu, Malom Beogradu, na Pejićevim salašima i Čeneju.

Iznajmljivanje kontejnera

Gradska „Čistoća” iznajmljuje velike kontejnere za odlaganje krupnog otpada iz domaćinsta po ceni od 4.400 dinara, a radnici tog preduzeća postaviće ga i odneti narednog dana. Više informacija moguće je dobiti telefonom na broj 0800/021-029, svakog radnog dana od 8 do 13 časova, te se dogovoriti s poslovođom o terminu postavljana posude za otpad.

Baštenski ot­pad bi tre­ba­lo da bu­de upa­ko­van u ke­se, džako­ve ili ku­ti­je, a gra­nje po­ve­za­no u sno­po­ve ne veće količine od tipizirane kante zapremine 120 litara, a količina spremljenog otpada za odnošenje ne sme biti veća od jednog kubika po terminu odnošenja.