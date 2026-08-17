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Snimak vrednog srpskog domaćina koji skuplja i balira seno i ne žali se ni na najgoru vrućinu, obilazi Srbiju dok komentari samo pršte, na stotine njih.

Koliko je težak rad i život na selu, govori i ovaj snimak kao podsetnik svima koji se neprekidno žale kako im je vruće i kako im je teško, a većinu dana provedu pod klimom.

I ne samo kao podsetnik na težak rad nego i na to koliko je truda potrebno da se uloži za parče hleba, jaje ili litar mleka, a ko živi na selu i od sela to najbolje zna. 

- Svaka im čast.Rade po ceo dan i ne kukaju da im je vrućina...

- Zato kad kupujete od seljaka, cenjkate se, a u restoranu ostavite dobre napojnice, pokažite svoju moć...

- Još kukaju kad na pijaci kupuju domaće proizvode kako im skupo...

- Uvek mi je bilo žao seljaka a ujedno i ponos što sam seljak.

- Za njih nema ni vrućina ni hladno, svaka čast...

- I onda gospoda kažu skupo vam jagnje ili prase skupa, varenika, sir, kajmak! Dok leže u debelom ladu i menjaju razne turističke destinacije, seljaci gore na suncu

- Najviše kukaju na vrućinu oni što sede u hladu, ja bih njih poslala u maline pa da vide šta je vrućina, bato moj

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