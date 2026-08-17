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Užičanin Petar Ćosić odbranio je titulu pobednika tradicionalnih skokova u vodu na plaži Petrovac kod Prijepolja. Sa skakaonice na steni visokoj 16 metara, Ćosić je u konkurenciji deset skakača iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine prikazao najbolje skokove i drugi put zaredom poneo pobednički pehar Memorijala „Pajo Potežica“.

Drugo mesto pripalo je Podgoričaninu Matiji Pajoviću, dok je trećeplasirani bio još jedan Užičanin, David Mojosilović.

Ćosić je nakon takmičenja kazao da je konkurencija ove godine bila nešto malobrojnija nego prethodnih, ali da su na Petrovcu ponovo nastupili kvalitetni i perspektivni skakači.

– Titula je titula, nije bitna konkurencija. Bitno je kako izvedete te dve laste i kako će ih žiri oceniti. Mislim da mi je prvi skok bio malo slabiji, ali sam drugim popravio utisak i to me je dovelo do titule – rekao je Ćosić.

Pobednik Memorijala posebno je ukazao na značaj stvaranja nove generacije skakača. Među njima je četrnaestogodišnji Aleksa Petrović, koji je ove godine prvi put nastupio na Petrovcu. Ćosić ističe da u užičkom klubu „Užička lasta“ mnogo očekuju i od Davida Mojsilovića, sa željom da upravo mladi nastave tradiciju ovog atraktivnog sporta.

Drugoplasirani Matija Pajović nije krio zadovoljstvo nakon svog prvog nastupa na Petrovcu.

Foto: RINA

– Drago mi je što sam se našao na podijumu među prva tri. Najbolji je pobedio. Svi se družimo, bilo je prelepo, organizacija je odlična i lepo smo dočekani. Potpuno sam zadovoljan – kazao je Pajović.

Ovogodišnji skokovi održani su u okviru 28. Memorijala „Pajo Potežica“, jedne od manifestacija sa najdužom tradicijom na području opštine Prijepolje. Direktor Turističke organizacije Prijepolje Petar Vasiljević kaže da su skokovi na Petrovcu tokom gotovo tri decenije postali značajan segment turističke ponude ovog kraja.

– Možemo da budemo zadovoljni uslovima na Limu, kao i odzivom publike. Sve ove godine trudili smo se da uređujemo plažu i stvorimo najbolje moguće uslove, ne samo za ovu manifestaciju, već i za druge rekreativne aktivnosti koje se ovde održavaju. Nadamo se da će manifestacija nastaviti da raste i da ćemo narednih godina imati još veći broj posetilaca – rekao je Vasiljević.

Pre početka skokova profesionalni ronioci pregledali su korito Lima i proverili dubinu vode ispod skakaonice, nakon čega je potvrđeno da postoje uslovi da takmičenje bude održano.

Poseban značaj Memorijal ima za porodicu Potežica. Duška Bajić kaže da manifestacija čuva uspomenu na njenog oca Paja Potežicu i strica Milenka Potežicu, koji su veliki deo svog rada, ljubavi i entuzijazma uložili u uređenje Petrovca i razvoj manifestacije.

– Za mene i moju porodicu ova manifestacija ima poseban emotivni značaj, jer čuva uspomenu na mog oca Paja i strica Milenka Potežicu. Danas nastojimo da sačuvamo tu tradiciju, uključimo nove generacije i ostavimo manifestaciju generacijama koje dolaze – kazala je Bajić.

Predsednik Mesne zajednice Velika Župa Samed Jusović ističe da Petrovac ima veliki značaj za meštane, ali i brojne Prijepoljce koji tokom leta osveženje traže na obali Lima.

– Svakog dana ovde dođe više stotina kupača, kako iz Velike Župe, tako i iz grada. Ovo je jedino uređeno kupalište u Prijepolju. Potrudili smo se da plaža konstantno bude uređena i čista, da trava bude pokošena i teren za odbojku pripremljen, kako bi posetioci mogli svakodnevno da uživaju – rekao je Jusović.

Memorijal „Pajo Potežica“ tako je i u svom 28. izdanju spojio sportsko nadmetanje, druženje i tradiciju, uz želju organizatora da Petrovac ostane mesto okupljanja i da atraktivni skokovi u Lim nastave da žive kroz nove generacije.