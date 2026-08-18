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Nije uvek lako doći do onih koji odlučuju i mogu građanima pomoći u rešavanju njihovih većih, ili manjih problema, ali je u Loznici i za to nađeno rešenje. Građani već više od godinu i po dana imaju "prečicu" da stignu do rukovodstva grada i ostalih iz nadležnih preduzeća, ili ustanova, zahvaljujući organizovanim susretima u gradskoj upravi.

Gradonačelnica Dragana Lukić odmah po stupanju na dužnost, početkom novembra 2024. godine uvela je praksu susreta sa građanima u gradskoj upravi i to traje i danas. jer je "razgovor put do rešavanja problema".

Prema podacima gradske uprave od prvog razgovora, održanog 15. novembra 2024, do sada su održana 64 sastanka tokom kojih je neposredno razgovarano sa malo više od hiljadu građana. Ono što najviše muči Lozničane su asfaltiranje ulica i puteva, problemi, odnosno nedostatak vodovodne i kanalizacionue mreže, snabdevanje strujom, bandere, javna rasveta, zapošljavanje i finansijska pomoć.

- Procenat rešenosti zahteva, prema evidenciji gradske uprave, iznosi između 65 i 70 odsto, dok su preostali predmeti u različitim fazama postupanja, odnosno njihovo rešavanje zavisi od nadležnosti drugih institucija, raspoloživih budžetskih sredstava, ili zahteva složenije tehničke pripreme. Među najznačajnijim pitanjima koja su, posle razgovora, uspešno rešena su realizacija infrastrukturnih radova na više lokacija, pre svega asfaltiranje ulica i puteva, unapređenje vodovodne i kanalizacione infrastrukture u naseljima u kojima su građani ukazali na probleme, otklanjanje kvarova i poboljšanje stanja javne rasvete i elektroenergetske infrastrukture u saradnji sa nadležnim preduzećima, navode iz gradske uprave, uz ocenu da je dosadašnja praksa pokazala je da je neposredan razgovor opravdan i efikasan vid komunikacije koji omogućava da se na osnovu dobijenih informacija problemi sagledaju, i odmah pokrene njihovo rešavanje, a ujedno izgradi veće poverenje između lokalne samouprave i građana.

1/4 Vidi galeriju Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić nastavila praksu neposrednih razgovora sa građanima Foto: Kurir.rs/T. Ilić

- Naš cilj je da nastavimo ovu praksu jer samo u neposrednom kontaktu možemo da budemo efikasniji, brže reagujemo i gradimo partnerski odnos sa građanima. Neposredan razgovor pokazao se kao jedan od najboljih načina da sagledamo njihove stvarne potrebe, a više od hiljadu Lozničana iskoristilo je mogućnost da iznese predloge, probleme i inicijative – kažu iz gradske uprave koja će nastaviti susrete u gradskoj upravi, a pored toga odlazi se i na teren da se na licu mesta razgovara o potrebama i problemima ljudi. Inače, građani koji žele razgovor sa predstavnicima gradske uprave mogu termin da zakažu radnim danima, na broj telefona 015/879-206.