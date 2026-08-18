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Niš se suočava sa sve ozbiljnijim problemom napuštenih pasa, kojih prema procenama na ulicama grada ima čak oko 3.000. Formiraju se čopori, a iz JKP "Mediana" upozoravaju i na pojavu većeg broja pasa koji se odjednom pojavljuju na istim lokacijama.

Ko ih dovodi tu i ostavlja i zašto baš u Nišu, za emisiju "Redakcija", govorio je Svetozar Aleksov, većnik grada Niša.

- Ono što je činjenica i što se zasigurno zna jeste da ulicama Niša konstantno luta više od 3.000 pasa. Uprkos svim merama gradske vlasti koje se odnose na higijenu, sterilizaciju i registraciju, psi i dalje šetaju ulicama Niša. Ono što se čulo poslednjih dana jeste izgovorena sumnja o kojoj se zapravo govori sve ovo vreme - da se psi dovoze iz drugih opština, iz manjih sredina koje nemaju formiranu zoohigijenu i koje za zbrinjavanje pasa angažuju privatna lica - rekla je novinarka Kurira, Violeta Milićević.

novinarka Kurira, Violeta Milićević Foto: Kurir Televizija

Sumnja na dovoženje pasa iz drugih opština

Ukazala je na problem koji dodatno opterećuje Niš i gradske službe, ali i povećava rizik za građane.

- Ta privatna lica, umesto da novac potroše onako kako bi trebalo po zakonu, verovatno te pse u čoporima dovoze u veće gradove, odnosno u gradove koji imaju formiranu zoohigijenu. Tako se JKP "Mediana" već godinama bori sa psima, ali ovo nije samo problem ovog preduzeća, već i svih građana, jer se u Nišu često dešavaju ujedi pasa. Grad Niš je samo prošle godine izdvojio više od 100 miliona dinara za odštete zbog ujeda pasa lutalica. Oni formiraju čopore i tako se pojavljuju - nastavila je.

Osvrnula se na sve češću pojavu novih pasa na ulicama Niša, posebno na određenim lokacijama, što kod građana izaziva sve veću zabrinutost.

- Mi svi znamo pse koji šetaju ulicama Niša. Oni su miroljubivi. Međutim, problem je sa novim psima koji se pojavljuju. Puštaju se na obodima grada i nekako su drugačiji, agresivniji, napadaju i stvarno stvaraju strah kod Nišlija. Najčešće se pojavljuju u parkovima. Park Čair je pogođen, kao i Zetska ulica, a u toj ulici se nalaze i Medicinska škola i Univerzitetski klinički centar Niš, odnosno svi vitalni objekti. Zaista nije prijatno kada se neko susretne sa čoporom pasa na ulici.

Kako će gradska vlast rešiti ovaj problem, odgovorio je Aleksov.

- Ključna stvar je prestanak izbacivanja odraslih pasa na ulicu, registracija po zakonu svih svojih životinja starijih od 90 dana, i štenaca i odraslih pasa, kao i odgovorno vlasništvo. Nema izbacivanja štenaca, nema izbacivanja odraslih pasa. Zakon nalaže sprečavanje neželjenog potomstva i to je dužnost svakog građanina Niša. Ukoliko to nemamo, a nemamo, imamo ove probleme: psi su ugroženi, napušteni, brinu sami za sebe, udružuju se u čopore i napadaju - kaže on.

Svetozar Aleksov, većnik grada Niša Foto: Kurir Televizija

- Posledice su strašne. Strah i bol su trajni kod onih koji su napadnuti i ujedeni, menja im se odnos prema životinjama, a pri tome rizikujemo i ono najgore - da neko izgubi život zbog divljih čopora u sred Niša. Mi imamo i dovoženje pasa sa strane. "Mediana" je povećala kapacitete, zoohigijena je povećala broj ekipa na terenu, povećala je broj radnih dana, a životinje se smeštaju u prihvatilištu na Bubnju. Ono što je ključno jeste da ne smemo da dozvolimo dalje izbacivanje pasa. Svaki sugrađanin koji izbaci psa može se smatrati odgovornim za bilo koji ujed na teritoriji grada Niša. Ono što smo presekli i tu više diskusije nema jeste da svaki pas u školskom dvorištu i u dvorištu vrtića mora da bude uklonjen, bilo da je to posao zoohigijene, bilo komunalne policije, koja treba da pronađe vlasnika, izvede psa i kazni odgovornog - upozorio je.

Kako je istakla novinarka Kurira, grad Niš je za ovu godinu izdvojio značajna sredstva. Povećao je sredstva na čak 130 miliona dinara za rad zoohigijene. Ono što je novo jeste da je prošireno prihvatilište za pse i angažovano lice koje će se posebno baviti agresivnim psima.

04:17 ALARM U NIŠU ZBOG ČOPORA PASA! Gradski većnik se oglasio za Kurir televiziju i otkrio šta se dešava na obodima grada: "Ne smemo dozvoliti da neko izgubi život" Izvor: Kurir televizija

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