misteriozno bi nestala po jedna papuča ili patika

misteriozno bi nestala po jedna papuča ili patika

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Turisti koji su poslednjih mesec dana boravili u zaseocima kod brane Lazići u Zaovinama, ujutru su se suočavali sa neobičnim problemom – od obuće ostavljene ispred vikendica misteriozno bi nestala po jedna papuča ili patika.

I dok su pojedini najpre pomislili na pse lutalice, meštani su im otkrili neočekivanog krivca – lisicu.

Da priča bude još zanimljivija, jedan takav slučaj dogodio se i Anici, koja je sa dečkom došla u Zaovine da provede nekoliko dana.

- Ujutru kada smo pošli napolje, mom dečku nije bilo desne papuče. Nestala je još jedna papuča od vlasnika vikendice, koja je stajala napolju. Pretražili smo okolinu, ali je nismo našli. Zaustavili smo jednog meštanina i ispričali mu šta se dogodilo, a on nam je rekao da je njegovoj komšinici nestala čizma, zajedno sa vunenom čarapom koja je bila u njoj. Rekao nam je da je to odnela lisica - priča

Anica.

Turistima je objašnjenje bilo pomalo neobično, jer se krađa obuće mnogo češće pripisuje psima nego lisicama. Zato su nastavili da se raspituju.

- Pitali smo još jednu komšinicu da li možda ima pasa lutalica i ispričali joj za obuću. Ona nam je rekla da ih sada nema, ali i da su i drugi turisti ostajali bez obuće. Jedan čovek je dolazio kod nje da pita da li je možda videla plavu papuču i jednu patiku. Kod drugih je, takođe, nestala jedna patika. Tražili su ih, ali ih nisu pronašli - kaže Anica.

Foto: Kurir/Z.G.

Meštanka im je tada otkrila još jedan detalj – lisica se u ovom delu Zaovina često viđa i gotovo da se više ne plaši ljudi.

Prema njenim rečima, lisica ume da priđe turistima na svega dvadesetak metara, a pojedini su joj čak bacali hranu, koju bi ona bez mnogo premišljanja pokupila. Upravo zbog toga meštani veruju da nije slučajno što se životinja sve češće približava vikendicama.

- Često je viđaju u ovom delu i skoro da se ne plaši ljudi. Neki su joj bacali hranu, a ona priđe i uzme. I nije ni čudo što se ne plaši. A obuću koju odnosi, možda pravi neki brlog i sprema se za zimu - prenosi Anica reči meštanke.

Da bi konačno utvrdili ko je misteriozni kradljivac, vlasnici jedne vikendice odlučili su da postave lovnu kameru. Snimak je jutros dao odgovor na pitanje koje je mučilo turiste.

00:10 Lisica kradljivica hara Zaovinama Izvor: Kurir/Z.G.

Kamera je, naime, zabeležila lisicu kako pred zoru, u 4.43 časa, prilazi terasi vikendice i njuška po njoj. Tako je misterija nestalih papuča i patika dobila svog glavnog osumnjičenog – lisicu koja, po svemu sudeći, ima neobičan ukus kada je obuća u pitanju.

Zato, ukoliko ovog leta boravite u Zaovinama, posebno u okolini brane Lazići, možda nije loša ideja da patike i papuče uveče unesete unutra. Jer u Zaovinama, izgleda, ne vreba samo lepota prirode – već i lisica kradljivica obuće.