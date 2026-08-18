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Meštani Sremske Rače koji žive neposredno uz granični prelaz uputili su apel nadležnima zbog kamiona koji, prema njihovim tvrdnjama, prevoze otpad životinjskog porekla i svakodnevno se zadržavaju u blizini njihovih kuća. Stanovnici tvrde da se širi nesnosan miris, kao i da iz pojedinih vozila curi sadržaj. Problem je pokušala da reši i Mesna zajednica, čiji je predsednik pisanim putem zatražio da se kamioni izmeste najmanje 100 metara od stambenih objekata.

Prema navodima stanovnika, svakodnevno prolazi i zadržava se više kamiona sa ovom vrstom tereta, a zbog čekanja na potrebnu dokumentaciju vozila ponekad ostaju u blizini kuća i oko sat vremena.

– Kada se kamioni zadrže, prozore moramo da držimo zatvorene jer se napolju gotovo ne može disati od neprijatnog mirisa. To nije nešto što se dešava jednom ili povremeno – ovo je problem sa kojim se suočavamo iz dana u dan – navode meštani.

Mesna zajednica pisala nadležnima

Stanovnici nisu ostali samo na pojedinačnim prijavama.

Kako navode, predsednik Mesne zajednice uputio je pisanu molbu da se kamioni koji čekaju završetak graničnih procedura parkiraju najmanje 100 metara dalje od kuća.

Predloženo je i konkretno rešenje – prostor sa većim proširenjem na kojem nema stambenih objekata.

Meštani tvrde da na ovu molbu, koliko im je poznato, odgovor još nije stigao.

– Ako se već kamioni moraju zadržavati, zbog čega se ne mogu usmeriti na prostor koji nije neposredno uz naše kuće? – pitaju stanovnici.

Foto: Kurir/D.Š.

Naglašavaju da ne traže zabranu prolaska kamiona niti ometanje rada graničnog prelaza, već samo da vozila sa ovakvim teretom ne čekaju neposredno pored porodičnih kuća.

Posebnu zabrinutost izaziva tvrdnja stanovnika da iz pojedinih kamiona dolazi do curenja sadržaja koji prevoze.

Zbog toga traže odgovor ko kontroliše tehničku ispravnost ovih vozila i uslove pod kojima se otpad životinjskog porekla transportuje preko granice.

Meštani tvrde da su se više puta obraćali policiji, ali da problem nije rešen.

Podsećaju i da na ovom prostoru žive decenijama. Prema njihovim rečima, pojedine kuće postoje još od 1970. godine, dok je granični prelaz izgrađen kasnije.

– Nismo mi birali da živimo uz granični prelaz, već smo dovedeni u situaciju da svakodnevno trpimo posledice njegovog rada – poručuju.

Za veterinarsko-sanitarnu kontrolu pošiljaka, uključujući otpatke životinjskog porekla i kontrolu uslova njihovog transporta, nadležna je granična veterinarska inspekcija Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede. Zvanični podaci Uprave potvrđuju da Sremska Rača pripada Odseku granične veterinarske inspekcije Šid i da na samom prelazu postoji granična veterinarska inspekcija.

Meštani i Mesna zajednica sada očekuju da nadležni izađu na teren, provere njihove navode i utvrde da li vozila iz kojih eventualno curi sadržaj ispunjavaju propisane uslove, ali i da se pronađe rešenje za njihovo zadržavanje dalje od kuća.

– Ne tražimo ništa nemoguće – tražimo samo da se problem izmesti od naših kuća i da se poštuje pravo meštana na normalne uslove za život – poručuju stanovnici.

Apel završavaju rečima:

„Sremska Rača nije ničija deponija. Mi ovde živimo.“