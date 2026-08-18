Slušaj vest

Ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 40 terenskih intervencija - 31 preko dana i 9 tokom noći. Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu pregledali su 66 odraslih osoba i to 23 u toku dana, a 43 tokom noći, dok su na pedijatriji obavljena 22 pregleda dece i adolescenata.

Na javnom mestu bilo je ukupno 13 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa nesvesticom, oboleli od karcinoma, sa stomačnim problemima i sa povredama. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i oboleli od karcinoma, saopštili su iz ZUM Kragujevac.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaDRAMATIČAN DAN U ŠUMARICAMA! Izbio požar u Spomen-parku: Vatrena stihija gutala sve pred sobom, BRZA AKCIJA HEROJA sprečila katastrofu
WhatsApp Image 2026-01-25 at 19.05.30 (2) copy.jpg
SrbijaDRONOVI SA TERMOVIZIJSKIM KAMERAMA UKLJUČENI U BORBU SA POŽARIMA U SRBIJI! Noću nadziru teren i otkrivaju potencijalna žarišta pre nego što se vatra proširi
IMG-f2949276a8abd0d12ef5f9dd0b33cfd3-V.jpg
SrbijaVIŠE MLEKA, BOLJA HRANA I VEĆA ZARADA: Kragujevac sprovodi projekat za unapređenje stočarske proizvodnje
Screenshot 2026-08-14 075347.png
SrbijaVAŽAN APEL IZ JKP ŠUMADIJA! Ne palite sveće ovako na grobljima: Zbog visokih temperatura PRETI OPASNOST OD POŽARA
JKP Šumadija Kragujevac groblje

Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 40 terenskih intervencija - 31 preko dana i 9 tokom noći. Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu pregledali su 66 odraslih osoba i to 23 u toku dana, a 43 tokom noći, dok su na pedijatriji obavljena 22 pregleda dece i adolescenata. Na javnom mestu bilo je ukupno 13 intervencija.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa nesvesticom, oboleli od karcinoma, sa stomačnim problemima i sa povredama. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i oboleli od karcinoma, saopštili su iz ZUM Kragujevac. 

Dejan Đusić 