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Ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 40 terenskih intervencija - 31 preko dana i 9 tokom noći. Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu pregledali su 66 odraslih osoba i to 23 u toku dana, a 43 tokom noći, dok su na pedijatriji obavljena 22 pregleda dece i adolescenata.

Na javnom mestu bilo je ukupno 13 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa nesvesticom, oboleli od karcinoma, sa stomačnim problemima i sa povredama. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i oboleli od karcinoma, saopštili su iz ZUM Kragujevac.

Kurir.rs

Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 40 terenskih intervencija - 31 preko dana i 9 tokom noći. Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu pregledali su 66 odraslih osoba i to 23 u toku dana, a 43 tokom noći, dok su na pedijatriji obavljena 22 pregleda dece i adolescenata. Na javnom mestu bilo je ukupno 13 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa nesvesticom, oboleli od karcinoma, sa stomačnim problemima i sa povredama. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i oboleli od karcinoma, saopštili su iz ZUM Kragujevac.