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Novo dečje igralište, površine 100 kvadratnih metara, izgrađeno je u Ulici kralja Petra I u Sirigu, na radost najmanje pedesetak dece iz neposrednog komšiluka, koji će svakodnevno moći da ga koriste.

Postavljena je nova podloga od tartana, multifunkcionalni tobogan, kao i ostale neophodne sprave. Sva oprema je atestirana i uspešno je prošla prvi pregled, čime su ispunjeni propisani uslovi za bezbedno korišćenje igrališta.

- Novo igralište predstavlja nastavak aktivnosti Opštine Temerin na uređenju prostora namenjenih deci i porodicama u svim naseljenim mestima. Poseban akcenat stavljen je na potrebe koje građani prepoznaju i ističu u svojim delovima naselja – poručuju iz Opštine.

Ukupna vrednost izvedenih radova iznosi 2.587.000 dinara.

Kurir.rs/Dnevnik.rs/Foto: Ilustracija

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