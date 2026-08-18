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Neobična tehnika i posebna tematika u stvaralaštvu ovogodišnjih učesnika u Galeriji Narodnog univerziteta u Vranju, u ponedeljak je otvoren Letnji atelje 2026.

Ova tradicionalna manifestacija je prvi put organizovana 2013. godine i od tada, svakog avgusta okuplja brojne umetnike i
stvaraoce. 

Letnji atelje 2026 u Vranju Foto: Kurir/T.S.

Gorana Lazarević je već sedmi put učesnik Letnjeg ateljea. Na pitanje šta je tema njenog stvaralaštva ove godine I kojom tehnikom će
raditi odgovara:

“Moja tema je trenutno eksperimentisanje sa kafom, sa Neskafom, turskom kafom, Espressom. Pokušavam da dobijem različite nijanse boje I tako da slikam. Pozivam sve ljude koji vole da slikaju i crtaju da dođu I da se druže sa nama”, poručila je Gorana.

Nezaobilazna tema za umetnike, učesnike Letnjeg ateljea su i kulturno-istorijske znamenitosti grada Vranja.

Kurir.rs

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