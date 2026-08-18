- Prema nezvničnim informacijama, vozač kamiona je najverovatnije, pokušavajući da zaobiđe nepropisno parkirano vozilo, prišao previše blizu objektu. Vozač teretnjaka je tada zbog jako uskog prostora, zakačio i otkinuo deo fasade na jednom objektu. Delovi fasade pali su na ulicu i trotoar, dok je kamion ostao zaustavljen u ulici, kaže za RINU jedan od očevidaca.