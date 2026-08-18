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- Prema nezvničnim informacijama, vozač kamiona je najverovatnije, pokušavajući da zaobiđe nepropisno parkirano vozilo, prišao previše blizu objektu. Vozač teretnjaka je tada zbog jako uskog prostora, zakačio i otkinuo deo fasade na jednom objektu. Delovi fasade pali su na ulicu i trotoar, dok je kamion ostao zaustavljen u ulici, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Došlo je do potpunog zakrčenja tog puta i kolapsa u saobraćaju u toj ulici.

Kurir.rs/RINA

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