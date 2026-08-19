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Dom zdravlja u Nišu organizuje u četvrtak akciju "Otvorena vrata - preventivni pregled denzitometrija", sa ciljem ranog otkrivanja smanjene koštane gustine i prevencije osteoporoze.

Kako se navodi na sajtu DZ Niš, pregledi se mogu obaviti u periodu od 7.00 do 19.00 časova u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

U okviru akcije građani će moći da obave besplatan pregled denzitometrijom, koji omogućava procenu mineralne gustine kostiju i blagovremeno otkrivanje rizika od osteoporoze, prenose mediji pisanja Tanjuga. 

Kurir.rs

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