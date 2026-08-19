Dom zdravlja u Nišu organizuje besplatne preventivne preglede denzitometrije u četvrtak radi ranog otkrivanja smanjene koštane gustine i prevencije osteoporoze
Prevencija
BESPLATAN PREGLED KOSTIJU U NIŠU BEZ ZAKAZIVANJA! Dom zdravlja organizuje akciju "Otvorena vrata": Proverite gustinu kostiju u četvrtak od 7 do 19 sati!
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Dom zdravlja u Nišu organizuje u četvrtak akciju "Otvorena vrata - preventivni pregled denzitometrija", sa ciljem ranog otkrivanja smanjene koštane gustine i prevencije osteoporoze.
Kako se navodi na sajtu DZ Niš, pregledi se mogu obaviti u periodu od 7.00 do 19.00 časova u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.
U okviru akcije građani će moći da obave besplatan pregled denzitometrijom, koji omogućava procenu mineralne gustine kostiju i blagovremeno otkrivanje rizika od osteoporoze, prenose mediji pisanja Tanjuga.
Kurir.rs
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