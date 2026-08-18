Srbija
STANJE NA GRANICAMA! Proverite koliko se čeka na Gradini i Preševu, AMSS objavio informacije sa prelaza
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Putnička vozila čekaju po 20 minuta na ulazu u zemlju na graničnim prelazima Gradina i Preševo, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policij, zadržavanja za teretna vozila ima na Sremskoj Rači u trajanju od sat vremena.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od preduzeća „Putevi Srbije“, na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.
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