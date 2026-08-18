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Putnička vozila čekaju po 20 minuta na ulazu u zemlju na graničnim prelazima Gradina i Preševo, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policij, zadržavanja za teretna vozila ima na Sremskoj Rači u trajanju od sat vremena.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od preduzeća „Putevi Srbije“, na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.

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