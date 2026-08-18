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Požar je danas u popodnevnim satima izbio između Velesnice i Kamenice, na teritoriji opštine Kladovo. Prema dostupnim informacijama, vatra se širi ka kućama.

Vatrogasne ekipe su na terenu i intenzivno intervenišu kako bi stavile požar pod kontrolu i sprečile njegovo dalje širenje.

Više informacija o uzroku požara i eventualnoj šteti očekuje se nakon završetka intervencije.

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