Srbija
DRAMA KOD KLADOVA, POŽAR PRETI KUĆAMA! Vatra guta sve pred sobom, vatrogasci u ŽESTOKOJ BORBI sa stihijom (VIDEO)
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Požar je danas u popodnevnim satima izbio između Velesnice i Kamenice, na teritoriji opštine Kladovo. Prema dostupnim informacijama, vatra se širi ka kućama.
Vatrogasne ekipe su na terenu i intenzivno intervenišu kako bi stavile požar pod kontrolu i sprečile njegovo dalje širenje.
Više informacija o uzroku požara i eventualnoj šteti očekuje se nakon završetka intervencije.
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