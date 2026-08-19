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Kod spomenika u Tekerišu sutra će, na Preobraženje, biti održana državna ceremonija obeležavanja 112. godišnjice od bitke na Ceru, prve savezničke pobede u Velikom ratu. Skupu, koji počinje od 12 časova u okviru spomen-kompleksa ''Cerska bitka'', obratiće se Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Srbije, i zamenik gradonačelnika Loznice Petar Gavrilović.

Program će započeti verskim obredom, koji će služiti sveštenici Srpske pravoslavne crkve, Eparhije šabačke. Na spomenik cerskim junacima vence će položiti predstavnici Vlade Srbije, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, MUP-a, Mačvanskog upravnog okruga, gradova Loznice i Šapca, predstavnici okolnih gradova i opština, ambasada Češke, Slovačke, Austrije i Mađarske, kao i predstavnici udruženja građana koja neguju tradiciju oslobodilačkih ratova. Na Tekerišu će sutra biti izveden i prigodan kulturno-umetnički program, saopštio je loznički Centar za kulturu ''Vuk Karadžić''. Inače, Grad je povodom sutrašnje svečanosti obezbedio besplatan autobuski prevoz u Tekeriš. Polazak autobusa je u deset časova sa parkinga kod Železničke stanice, a povratak u Loznicu posle završne svečanosti. Građanima je upućen poziv da se pridruže obeležavanju godišnjice Cerske bitke ''da zajednički odamo počast srpskim vojnicima koji su svojim junaštvom i žrtvom ostavili dubok trag u istoriji Srbije'', poručuju iz gradske uprave.

Foto: T.Ilić

Podsetimo, Cerska operacija trajala je od 12. do 24. avgusta 1914, a sama Cerska bitka započela je u noći između 15. i 16, a završila se srpskom pobedom. Dan odluke je bio 19. avgust 1914. kada je zauzet Kosanin grad, najviši vrh planine Cer, a do 24. avgusta je proteran i poslednji аustrougarski vojnik sa teritorije Kraljevine Srbije. Bila je to prva srpska i saveznička pobeda u Velikom ratu.