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Vozače na putevima širom Srbije danas očekuju radovi, obustave i izmene režima saobraćaja, dok se na graničnom prelazu Gradina, na ulazu u zemlju, čeka oko 20 minuta.

Na putu Ivanjica–Sjenica, između Kušića i Javora, saobraćaj će 19. i 20. avgusta biti potpuno obustavljen od 10 do 15 časova zbog asfaltiranja habajućeg sloja.

Na auto-putu I A reda broj 1, od petlje Avala do petlje Bubanj potok, uključujući i samu petlju, 19. i 20. avgusta od 23 do dva časa biće snimana igrana serija "Tunel 2". Saobraćaj će se u oba smera odvijati uz asistenciju saobraćajne policije.

Obustava je na snazi i na delu puta Selište–Brestovac–Bor zbog rehabilitacije kolovoza i trajaće do 30. septembra. Teretna vozila iz pravca Paraćina preusmeravaju se preko Zaječara i petlje Vražogrnac do Bora. Teretni i putnički saobraćaj iz pravca Negotina i Knjaževca usmerava se državnim putem I B-37, preko deonice petlja Vražogrnac–Bor.

Putnička vozila iz pravca Paraćina koriste pravac preko petlje Valakonje, Podgorca i Zlota do državnog puta II A-161.

Na pravcu Bor–Crni Vrh danas je izmenjen režim saobraćaja zbog vanrednog transporta elise vetrogeneratora. Vozila se na trasi kroz Ulicu Nade Dimić, pored skretanja za Brestovačku Banju, Brestovca i Borskog jezera, propuštaju naizmenično.

Na deonici Beograd (štamparija)–petlja Kovilovo, u smeru ka Kovilovu, do 8. septembra od sedam do 16 časova izvode se radovi na presvlačenju kolovoza. Saobraćaj se odvija krajnjom levom trakom.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije od 7.15 časova, putnička vozila na ulazu u Srbiju preko Gradine čekaju oko 20 minuta, dok na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.