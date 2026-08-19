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U prethodna 24 sata, ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 32 intervencije na terenu, i to 23 tokom dana i devet tokom noći. Lekari Zavoda za urgentnu medicinu u ambulanti su obavili 41 pregled odraslih osoba, od čega je tokom dana bilo 16, a tokom noći 25 pregleda.

Na javnom mestu bilo je ukupno sedam intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti u alkoholisanom stanju i sa povredama, dok su se preko noći pretežno javljali pacijenti sa povredama i oboleli od karcinoma - navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.

Kurir.rs

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