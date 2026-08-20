Slušaj vest

Usled jako teške hidrološke situacije na teritoriji opštine Arilje, u 15 mesnih zajednica proglašena je vanredna situacija. Odluka je doneta na sednici Štaba za vanredne situacije, a vanredna situacija proglašena je u mesnim zajednicama Virovo, Cerova, Dragojevac, Mirosaljci, Trešnjevica, Dobrače, Brekovo, Bjeluša, Visoka, Radoševo, Severovo, Latvica, Bogojevići, Grivska i Radobuđa.

- Razmatrana je trenutna situacija sa vodosnabdevanjem, a prema informacijama dobijenim od JП "Rzav", očekuje se da ona u narednom periodu bude još teža. Pripremljen je detaljan plan restrikcije vode - potvrđeno je za RINU u Štabu za vanredne situacije.

Na građane se apeluje da vodu koriste isključivo za najneophodnije potrebe i da obustave zalivanje, pranje i druge aktivnosti koje podrazumevaju veliku potrošnju.

- Opština je poručila još sedam do osam cisterni, koje bi trebalo da budu punjene čistom pijaćom vodom. Posebna pažnja biće usmerena na obezbeđivanje vode za škole pred početak školske godine. Cisterne će biti potrebne za škole u Kruščici, Grivskoj, Latvici, Mirosaljcima i Trešnjevici i Dobračama. Ukoliko bude potrebe, cisterna će biti upućena i za školu u Brekovu - dodaju u Štabu za vanredne situacije.

Upućen je i apel građanima koji imaju sopstvene bunare i dovoljne količine vode da, u skladu sa mogućnostima, pomognu komšijama i drugim meštanima kojima je voda potrebna za piće i napajanje stoke.