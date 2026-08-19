Slušaj vest

- Nastavlja se dugo toplo leto u znaku Miholjskih susreta - rekao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić i dodao "Niska Miholjskih bisera u 11 opština širom Srbije, od Bačke Palanke i Alibunara, preko Golupca i Žagubice do Vladičinog Hana i Sjenice, pred više hiljada učesnika i posetilaca, obeležila je prethodni vikend".

Osim u ovim opštinama, Miholjski susreti održani su proteklih dana u Kovačici, Malom Crniću, Aleksandrovcu, Beloj Palanci i Boljevcu, pokazavši ponovo izvrsnost sela Srbije – bogatu tradiciju, gostoprimstvo, darovitost ljudi i neke zaboravljene delatnosti i veštine.

1/16 Vidi galeriju Miholjski susreti sela Foto: Nenad Živanović, Aleksandar Borković, Branislav Petrović

Posebno su privukli pažnju:

1. Alibunar, gde je u Lokvama, pored bogatog kulturno - umetničkog programa i takmičenja u raznim sportovima i disciplinama – od fudbala do brzog veza i literarnih sastava, predstavljena jedna zanimljiva tradicija duga dva veka, tačnije 210 godina.

Udruženje „Stara apoteka“ iz Debeljače oživljava stare recepture kroz izradu tradicionalnih galenskih preparata, prirodnih melema, krema i sapuna koje ručno izrađuje.

- Godinama marljivo skupljamo, restauriramo i čuvamo svedočanstva o vremenu kada je apoteka bila mnogo više od prodavnice lekova – bila je centar pismenosti, nauke i kulture zdravlja. Kroz muzejsku zbirku u kojoj imamo originalni apotekarski nameštaj i inventar, stakleno, keramičko i drveno posuđe, stare recepture i arhivsku građu čuvamo apotekarsku baštinu južnog Banata. Planiramo i organizovanje radionica lekovitog bilja, izrade melema, balzama i sapuna i tako apotekarstvo dodamo na listu turističkih sadržaja ovog kraja Srbije - kaže prof.mr sc. Darko D. Dželajlija.

2. Bačka Palanka, gde je publika Miholjskih susreta u Tovariševu imala priliku da uživa u nesvakidašnjoj modnoj reviji haljina koje su predstavile jedinstvo tradicionalnih etno motiva i savremenog modnog izraza. Napravljene od već korišćenih materijala privukle su pažnju i pokazale maštovitost i umeće udruženja žena ovog kraja koje spajaju tradiciju, modu, stvaralaštvo i reciklažu.

3. Žagubica, gde je u Medveđici tradicionalno organizovano guranje zaprežnih kola, bureta, točka, kao i takmičenje za najbržeg vodonošu, a za one romantične takmičenje za najduži poljubac u tunelu ljubavi.

Dalje, u Vladičinom Hanu spremali su se gurmanluci i delile nagrade za najspremnije u seoskom višeboju, pred publikom u Dolcu u Beloj Palanci nastupili su folklor i recitatori, dok je Sjenica, pored ostalog programa u Dugoj Poljani, tradicionalno organizovala nadmetanje u košenju trave.

Narednog vikenda posetioce na Miholjskim susretima dočekuju opština Žabalj u selu Đurđevo, kao i Kučevo u selu Neresnica. Najavljena su slatka i slana gastronomska uživanja, radionica šivenja narodne nošnje, pozorišne predstave, pastirski višeboj, izložbe proizvoda sa sela i igranka.

Takmičenje za najbolju fotografiju se nastavlja i brojne fotografije sa održanih Miholjskih susreta uveliko stižu na najfoto@mbs.gov.rs. Svoje predloge fotografija mogu da pošalju svi koji su posetili ili učestvovali na ovoj manifesataciji bilo gde u Srbiji i tako uđu u trku za neku od vrednih nagrada.