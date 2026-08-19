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Oko podneva je izbio novi požar u Magliču na obroncima Troglava, iznad Ibarske magistrale.

Do požara je došlo u borovoj šumi, a na terenu su vatrogasci-spasioci i dobrovoljni vatrogasci iz Bogutovca i Ušća i radnici "Srbijašuma", prenosi RTS.

"Srbijašume" su deo radnika preusmerili i sa Stolova, kao i jednu mašinu.

Drugu mašinu su poslali sa Čemerna i pokušavaju da naprave protivpožarni pojas kako bi obuzdali vatru.