Požar je oko podneva izbio u borovoj šumi u Magliču, iznad Ibarske magistrale, a na terenu su vatrogasci, dobrovoljci i radnici Srbijašuma.
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VATRA BUKTI KOD MAGLIČA! Požar izbio u borovoj šumi iznad Ibarske magistrale, na terenu vatrogasci i radnici "Srbijašume"
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Oko podneva je izbio novi požar u Magliču na obroncima Troglava, iznad Ibarske magistrale.
Do požara je došlo u borovoj šumi, a na terenu su vatrogasci-spasioci i dobrovoljni vatrogasci iz Bogutovca i Ušća i radnici "Srbijašuma", prenosi RTS.
"Srbijašume" su deo radnika preusmerili i sa Stolova, kao i jednu mašinu.
Drugu mašinu su poslali sa Čemerna i pokušavaju da naprave protivpožarni pojas kako bi obuzdali vatru.
Kurir.rs/RTS
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