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U selu Lipovica kod Leskovca u sredu je izbio požar koji je zahvatio nisko rastinje i deponiju.

Srećom, brzom intervencijom Vatrogasno – spasilačke jedinice iz Leskovca, kao i novoformiranog Dobrovoljnog vatrogasnog društva Brestovac, požar je brzo stavljen pod kontrolu i sprečeno je njegovo dalje širenje, saopšteno je na Zvaničnoj Fejsbuk stranici Grada Leskovca.

"Sa naglaskom na odgovorno ponašanje i zabranu spaljivanja i rukovanja otvorenim plamenom, upućujemo još jedan u nizu apela građanima da budu oprezni u prirodi. Sve relevantne službe, kao i dobrovoljna vatrogasna društva nastavljaju pojačan nadzor na terenu, a sve radi sprečavanja ovakvih pojava", navodi se u objavi.

Kurir.rs

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