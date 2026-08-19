Požar je izbio u selu Lipovica kod Leskovca, gde su vatra zahvatila nisko rastinje i deponiju, ali je brzo stavljen pod kontrolu.
Srbija
IZBIO POŽAR KOD LESKOVCA: Zahvaćeno nisko rastinje i deponija, vatrogasci sprečili širenje vatre
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U selu Lipovica kod Leskovca u sredu je izbio požar koji je zahvatio nisko rastinje i deponiju.
Srećom, brzom intervencijom Vatrogasno – spasilačke jedinice iz Leskovca, kao i novoformiranog Dobrovoljnog vatrogasnog društva Brestovac, požar je brzo stavljen pod kontrolu i sprečeno je njegovo dalje širenje, saopšteno je na Zvaničnoj Fejsbuk stranici Grada Leskovca.
"Sa naglaskom na odgovorno ponašanje i zabranu spaljivanja i rukovanja otvorenim plamenom, upućujemo još jedan u nizu apela građanima da budu oprezni u prirodi. Sve relevantne službe, kao i dobrovoljna vatrogasna društva nastavljaju pojačan nadzor na terenu, a sve radi sprečavanja ovakvih pojava", navodi se u objavi.
Kurir.rs
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