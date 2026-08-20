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Kao što je obećao danas je loznički ultramaratonac i humanitarac Aleksandar Kikanović trčao od Loznice do spomenika cerskim junacima u Tekerišu. Ovo mu je deveti put da se na Preobraženje nađe na tom mestu, s tim što je prva dva pešačio kao učesnik "Marša na Cer", a sada je sedmi put deonicu od tridesetak kilometara pretrčao.

Pošao je u sedam sati jutros od hrama na Lagatoru, a posle malo više od četiri sata bio na cilju.

- Nekako sam mnogo sam lakše danas istrčao nego prošle godine, jeste bilo toplo, ali ne previše, vreme je bilo bolje za trčanje. Sama pomisao šta su naši preci uradili za nas daje mi snagu i volju, ne smem da se žalim ni na vreme, umor, ni na žulj, bilo šta. Sve to je ništa naspram njihove herojske žrtve. Naravno, dokle god me služi zdravlje trčaću na ovaj datum u čast naših junaka. Ovo za mene nije nikakav rezultat sportski, ovo je jedan skrman naklon našim precima i hvala ima što danas živimo u slobodi - kazao je posle maratona Kikanović.

1/3 Vidi galeriju Aleksandar Kijanović istrčao maraton do Tekeriša Foto: Privatna arhiva

On je u Tekeriš stigao pre zvanične državne ceremonije obeležavanja 112. godišnjice bitke na Ceru, kada je avgusta 1914. srpska vojska ostvarila prvu svoju i savezničku pobedu u Velikom ratu.