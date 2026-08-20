Institut za javno zdravlje Kragujevac utvrdio je da je od 11 analiziranih javnih česama sa izvorskom vodom za upotrebu bezbedna samo ona u naselju Teferič
Voda za piće
NE PIJTE VODU SA OVIH ČESAMA U KRAGUJEVCU! Rezultati Instituta za javno zdravlje šokirali građane: Bezbedan je samo jedan izvor, evo o kom mestu je reč!
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Od 11 javnih česama sa izvorskom vodom u Kragujevcu i okolini, koje se redovno kontrolišu, za upotrebu je bezbedna samo jedna i to u naselju Teferič.
Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da je od 11 analiziranih uzoraka, za upotrebu sigurna i ispravna voda na javnoj česmi u Teferiču.
Na osnovu ispitivanih parametara, mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u Šumaricama, Divostinu, Beloševcu, Bukurovcu, Ždraljici, Petrovcu, na Bubnju, Košutnjaku, Grujinoj česmi i na izvoru Kapovac.
Uzorkovanje i analize je uradio kragujevački Institut za javno zdravlje, a informacija o rezultatima objavljena je na zvaničnom sajtu grada Kragujevca.
Kurir.rs
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