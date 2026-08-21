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Intenzivna stanogradnja i razvoj novih poslovnih i trgovinskih sadržaja u delu Niša oko Bulevara Svetog Pantelejmona otvorili su pitanje nedostatka parking mesta, a jedno od rešenja moglo bi da bude i preprojektovanje samog bulevara.

Aleksandar Lalović, v.d. direktora Parking servisa Niš, rekao je da je iz ovog preduzeća pokrenuta inicijativa za pronalaženje rešenja kojim bi se što pre povećao broj parking mesta u ovom delu grada.

Kako je objasnio, Bulevar Svetog Pantelejmona trenutno ima tri saobraćajne trake koje se, prema proceni Parking servisa, ne koriste punim kapacitetom zbog trenutnog obima saobraćaja. Jedna od mogućnosti koja će biti razmatrana jeste da se kroz izradu novog projekta deo tog prostora stavi u funkciju parkiranja.

Lalović je naglasio da je reč o predlogu koji tek treba stručno i projektno razraditi, uz poštovanje svih saobraćajnih i bezbednosnih propisa. Tek nakon izrade projekta mogli bi da uslede i odgovarajući građevinski radovi.

Potreba za dodatnim parkingom, kako je naveo, postaje sve izraženija jer u ovom delu Niša u kratkim vremenskim intervalima niču nove stambene zgrade, dok se istovremeno razvijaju trgovinski i drugi komercijalni sadržaji.

Ukoliko projekat bude realizovan, razmatrala bi se i mogućnost uređenja zoniranog parking prostora, uključujući pogodnosti za stanare ovog dela grada.