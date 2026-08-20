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Ekipe Zavoda za urgentnu medicinu u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 36 terenskih intervencija - 25 preko dana i 11 tokom noći. U ambulanti Službe za hitnu pomoć obavljeno je 56 pregleda odraslih osoba - u toku dana 16, a tokom noći 40 pregleda. Lekari na pedijatriji ZUM-a obavili su 16 pregleda dece i adolescenata.

Na javnom mestu bilo je ukupno 13 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa glavoboljom i sa stomačnim problemima. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa bolom u grudima, sa stomačnim tegobama i sa srčanim problemima - navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.

Kurir.rs

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