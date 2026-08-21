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Ludilo sa nekretninama u Pančevu

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U Pančevu će sutra, 21. avgusta, biti održan Dan otvorenih vrata i obuka u okviru programa Ministarstva privrede, namenjenih preduzetnicima i razvoju poslovanja. Skup organizuju Regionalna privredna komora (RPK) Južnobanatskog upravnog okruga i Regionalna razvojna agencija Južni Banat.

Predstavljanje programa počinje u 11 časova u prostorijama RPK u Pančevu, u Ulici Zmaj Jove Jovanovića 1a.

Tokom događaja biće predstavljeni konkursi za dodelu bespovratnih sredstava kroz program "Stvaraoci Srbije", odnosno opšti program finansijske podrške sektoru MSPP u 2026. godini.

Biće reči i o programu "Mladi stvaraju Srbiju", namenjenom finansijskoj podršci mladim preduzetnicima, kao i programu "Žene koje pokreću Srbiju", koji pruža podršku razvoju ženskog preduzetništva u prerađivačkoj delatnosti.

Pored navedenih programa, zainteresovani će moći da se upoznaju i sa ostalim aktuelnim javnim pozivima objavljenim 17. avgusta u okviru mera Vlade Srbije.

Kako je saopšteno iz RPK Južnobanatskog upravnog okruga, svi pozivi otvoreni su do 4. septembra.