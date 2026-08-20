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Speleološka atrakcija na teritoriji grada Užica, Potpećka pećina, biće zatvorena za posete tokom predstojećeg vikenda, tačnije 20, 21. i 22. avgusta.

- Zbog aktivnosti koje se u navedenom periodu realizuju na prostoru ovog područja i zahtevaju privremenu obustavu rada, lokalitet će biti zatvoren. Potpećka pećina će u nedelju, 23. avgusta, ponovo biti otvorena za posetioce prema redovnom režimu rada, od 10 do 18 časova, saopšteno je iz TO Užice.

Iz TO Užice zamolili su posetioce za razumevanje i zahvallili se na strpljenju.

Potpećka pećina jedinstvena je na Balkanu zbog izuzetno velikog ulaza u obliku potkovice, koji je visok oko 50 metara.

Foto: RINA

Prema pričama meštana, do Drugog svetskog rata ovde su postojale dve pećine, jednu su Nemci srušili i zatim su se one spojile i nastao je takav jedinstven, impozantan ulaz. Do ulaza vodi 700 stepenika, a onda se ispred vas pruža neslućeno bogatstvo pećinskog nakita. Ipak, da biste do toga došli morate proći kroz - tunel slepih miševa. Ono po čemu je ovaj lokalitet takođe poseban jeste skelet koji se u njoj nalazi.

- Tu se nalaze kosti medveda koje vire iz zemlje i nalaze se duboko unutar ove pećine. Svi se pitamo odkud one tu, pronađene su slučajno prilikom prokopavanja staze do Cvijićeve dvorane. Pretpostavlja se da je kosti medveda donela reka i da su ovde već stotinama godina - kazao je za RINU turistički vodič Željko Matijević za agenciju RINA.

Potpećku pećinu je početkom 20 veka istraživao Jovan Cvijić. Procenjuje se da je duga oko 10 kilometara, a za posetu je dostupno prvih 550 metara.