Slušaj vest

Opština Lučani napravila je važan korak ka izgradnji novog pešačkog mosta preko reke Bjelice, nakon što je za ovaj infrastrukturni projekat dobijena građevinska dozvola. Vrednost planiranih radova procenjena je na gotovo 38 miliona dinara.

Prema projektnoj dokumentaciji, novi most biće dug 74,2 metra, dok će zajedno sa krilnim zidovima njegova ukupna dužina iznositi 85,56 metara. Širina mosta predviđena je na 3,22 metra.

- Projekat se, međutim, ne završava samo na izgradnji konstrukcije preko Bjelice. Planirano je i uređenje pristupnih saobraćajnica, izvođenje hidrotehničkih radova, kao i postavljanje elektroenergetskih instalacija i javnog osvetljenja, čime bi budući pešački prelaz trebalo da bude funkcionalan i bezbedan i u večernjim satima - potvrđeno je za RINU u opštini Lučani.

Novi objekat prostiraće se preko više katastarskih parcela u KO Lučani. Za potrebe izdavanja građevinske dozvole izrađeni su i geotehnički elaborat, kao i elaborat hidrologije, neophodni za planiranje radova u neposrednoj blizini rečnog korita.

Saglasnost za realizaciju projekta dalo je i preduzeće "Milan Blagojević – Namenska" iz Lučana, budući da se deo planirane trase nalazi na parcelama koje su u njihovom obuhvatu.

Kako je budući pešački most objekat javne namene i deo komunalne infrastrukture, Opština Lučani kao investitor oslobođena je plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

Dobijanjem građevinske dozvole stvoreni su formalni uslovi za naredne korake ka realizaciji investicije. Dozvola važi tri godine od dana pravnosnažnosti, a u tom periodu neophodno je prijaviti početak radova.

Izgradnjom novog pešačkog mosta Lučani bi trebalo da dobiju još jednu uređenu i bezbednu vezu preko Bjelice, uz prateću infrastrukturu i javno osvetljenje.