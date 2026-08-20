VELIKI JUBILEJ U UŽICU: Užička biblioteka obeležila 170 godina posvećenosti knjizi, znanju i kulturi
Narodna biblioteka Užice svečano je obeležila 170 godina postojanja i rada, jubilej koji svedoči o dugoj i bogatoj tradiciji bibliotekarstva, kulture i prosvete u Užicu.
Poseban pečat svečanosti dao je književnik Ljubivoje Ršumović, koji je govorio o značaju čitanja i obrazovanja dece.
- Ako naučimo decu da misle, imaćemo pametan narod. Ako naučimo decu da rade, imaćemo vredan narod. Ako naučimo decu da se igraju, imaćemo kreativan narod. A ako naučimo decu da čitaju knjige, imaćemo mudar narod - poručio je Ršumović.
Ukazujući na značaj pismenosti i knjige, Ršumović je podsetio i na Dositejevu poruku „Knjige, braćo moja, knjige“, naglasivši da pismen čovek čita i razmišlja svojom glavom.
Zamenik gradonačelnice Rajko Radosavljević istakao je da 170 godina Narodne biblioteke Užice nije samo broj, već 170 godina posvećenosti knjizi, znanju, obrazovanju i kulturi.
- Biblioteka je tokom više od jednog i po veka čuvala pisanu reč, ali je bila i mesto susreta generacija, ideja i ljudi. Ona ne čuva samo knjige, već i pamćenje našeg grada i kraja. Upravo zato sa posebnim zadovoljstvom očekujemo i skoro otvaranje legata Ljubomira Simovića, jednog od najznačajnijih srpskih književnika, pesnika i dramskih pisaca - rekao je Radosavljević.
Direktorka Narodne biblioteke Užice Dušica Murić je između ostalog rekla da su se od Užičkog čitališta iz 1856. godine do današnje Narodne biblioteke Užice menjali država, vreme, zgrade i okolnosti, ali je ostala vera u knjigu kao jedan od temelja razvoja čoveka i zajednice.
Upravnica Narodne biblioteke Srbije Jasmina Ninkov podsetila je da je Užičko čitalište bilo među prvih deset čitališta osnovanih u Srbiji i da su čitališta bila preteča ne samo bibliotekarstva već i celokupne srpske kulture. Na platou Biblioteke postavljena je izložba fotografija koja svedoči o istorijatu dugom 170 godina.
Kurir.rs