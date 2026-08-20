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Narodna biblioteka Užice svečano je obeležila 170 godina postojanja i rada, jubilej koji svedoči o dugoj i bogatoj tradiciji bibliotekarstva, kulture i prosvete u Užicu.

Poseban pečat svečanosti dao je književnik Ljubivoje Ršumović, koji je govorio o značaju čitanja i obrazovanja dece.

- Ako naučimo decu da misle, imaćemo pametan narod. Ako naučimo decu da rade, imaćemo vredan narod. Ako naučimo decu da se igraju, imaćemo kreativan narod. A ako naučimo decu da čitaju knjige, imaćemo mudar narod - poručio je Ršumović.

Ukazujući na značaj pismenosti i knjige, Ršumović je podsetio i na Dositejevu poruku „Knjige, braćo moja, knjige“, naglasivši da pismen čovek čita i razmišlja svojom glavom.

Zamenik gradonačelnice Rajko Radosavljević istakao je da 170 godina Narodne biblioteke Užice nije samo broj, već 170 godina posvećenosti knjizi, znanju, obrazovanju i kulturi.

- Biblioteka je tokom više od jednog i po veka čuvala pisanu reč, ali je bila i mesto susreta generacija, ideja i ljudi. Ona ne čuva samo knjige, već i pamćenje našeg grada i kraja. Upravo zato sa posebnim zadovoljstvom očekujemo i skoro otvaranje legata Ljubomira Simovića, jednog od najznačajnijih srpskih književnika, pesnika i dramskih pisaca - rekao je Radosavljević.

1/8 Vidi galeriju Užička biblioteka - 170 godina Foto: Zvezdana Gligorijević/Kurir

Direktorka Narodne biblioteke Užice Dušica Murić je između ostalog rekla da su se od Užičkog čitališta iz 1856. godine do današnje Narodne biblioteke Užice menjali država, vreme, zgrade i okolnosti, ali je ostala vera u knjigu kao jedan od temelja razvoja čoveka i zajednice.

Upravnica Narodne biblioteke Srbije Jasmina Ninkov podsetila je da je Užičko čitalište bilo među prvih deset čitališta osnovanih u Srbiji i da su čitališta bila preteča ne samo bibliotekarstva već i celokupne srpske kulture. Na platou Biblioteke postavljena je izložba fotografija koja svedoči o istorijatu dugom 170 godina.