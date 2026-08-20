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Loznički Zdravstveni centar (ZC) uvodi praksu razgovora sa građanima, saopšteno je iz ove ustanove.

Menadžment ZC obavestio je građane da će ih primati svakog utorka, u vremenu od 9 do 12 časova u kabinetu direktora, a sastanak je moguće zakazati i na broj telefona 015 873 311.

Prijem građana predstavlja priliku da se neposredno iznesu pitanja, predlozi, sugestije i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i kvalitet pružanja zdravstvene zaštite, navode iz ustanove.

Kurir.rs

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