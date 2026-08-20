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U Sremskoj Mitrovici najavljena je nova investicija koja će doneti proširenje proizvodnih kapaciteta, ali i nova radna mesta. U radnoj zoni Jezero planirana je izgradnja novog pogona kompanije BELT, površine oko 6.000 kvadratnih metara, a početak rada očekuje se početkom naredne godine.

Izgradnju novog proizvodnog pogona najavio je gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović.

Prema najavama, novi objekat trebalo bi da bude završen i spreman za rad u februaru ili martu 2027. godine.

BELT planira dodatna zapošljavanja

Predstavnik kompanije BELT rekao je da kompanija trenutno u Sremskoj Mitrovici zapošljava oko 30 ljudi, a da će proširenje kapaciteta doneti i značajno povećanje broja zaposlenih.

– Trenutno zapošljavamo oko 30 ljudi, a proširenjem kapaciteta dobićemo još jednu, veću fabriku. Sigurno ćemo zapošljavati još radnika, tako da će kompanija BELT u Sremskoj Mitrovici imati ukupno između 70 i 80 zaposlenih – izjavio je predstavnik kompanije.

Foto: Kurir/D.Š.

To znači da bi nakon realizacije investicije broj zaposlenih u kompaniji u Sremskoj Mitrovici mogao da bude više nego udvostručen.

Za sada nisu saopšteni detalji o tome kada će početi prijavljivanje kandidata za nova radna mesta, niti koji profili radnika će biti potrebni.

"Uvek smo nailazili na otvorena vrata"

Predstavnik kompanije istakao je i podršku koju je BELT, kako je naveo, imao od lokalne samouprave u Sremskoj Mitrovici.

– Lokalne vlasti su nam mnogo pomogle i uvek smo nailazili na otvorena vrata. Trenutno plan proširenja imamo samo u Sremskoj Mitrovici – rekao je predstavnik kompanije BELT.

Novi pogon trebalo bi da ima približno 6.000 kvadratnih metara, a njegovo otvaranje očekuje se u februaru ili martu 2027. godine.