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Na području Topličkog okruga trenutno je aktivan samo jedan požar, u selu Samarinovac kod Žitorađe, gde gori divlja deponija. Istovremeno, u blizini Kopnene zone bezbednosti, sa podujevske strane, primećen je veliki požar koji preti da se proširi na teritoriju Kuršumlije.

U Samarinovcu su vatrogasci sprečili širenje vatre ka obližnjem romskom naselju. Požar je, međutim, i dalje aktivan, budući da gori plastika, što otežava njegovo potpuno gašenje.

Požar na području Podujeva je velikih razmera, dok su nadležne službe na teritoriji centralne Srbije u pripravnosti u slučaju da se vatra proširi i na atare kuršumlijskih sela.

Kurir.rs

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