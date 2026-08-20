U Samarinovcu vatrogasci sprečili širenje požara ka obližnjem romskom naselju, dok se veliki požar sa podujevske strane prati zbog opasnosti od prelaska na teritoriju Srbije.
Srbija
VATRА PRETI KURŠUMLIJI! Veliki požar bukti kod Podujeva, vatrogasci u pripravnosti, kod Žitorađe gori deponija
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Na području Topličkog okruga trenutno je aktivan samo jedan požar, u selu Samarinovac kod Žitorađe, gde gori divlja deponija. Istovremeno, u blizini Kopnene zone bezbednosti, sa podujevske strane, primećen je veliki požar koji preti da se proširi na teritoriju Kuršumlije.
U Samarinovcu su vatrogasci sprečili širenje vatre ka obližnjem romskom naselju. Požar je, međutim, i dalje aktivan, budući da gori plastika, što otežava njegovo potpuno gašenje.
Požar na području Podujeva je velikih razmera, dok su nadležne službe na teritoriji centralne Srbije u pripravnosti u slučaju da se vatra proširi i na atare kuršumlijskih sela.
Kurir.rs
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