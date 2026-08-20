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Zbog havarije na magistralnom cevovodu, nekoliko naselja u Kragujevcu je bez vode. Havarija se dogodila jutros u ulici Drage Todorović kada je oko 8 časova došlo do pucanja cevi prečnika 500 milimetara na trasi kojom voda stiže iz akumulacije Grošnica do Bagremara. Usled kvara potrošači u nekoliko kragujevačkih naselja ostali su bez vode.

Kako je objasnio Nebojša Jakovljević, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“, u pitanju je kompleksan tehnički problem, pošto cevovod prolazi na dubini preko tri metra, uz procenu da je pukotina na samoj cevi duga tri metra.

Angažovane su dve ekipe sa kompletnom mehanizacijom koje su na terenu, da bi se na taj način brže otklonio kvar i građani što pre dobili vodu.

Pucanje magistralnog cevovoda dovelo je do prekida u vodosnabdevanju u naseljima Stanovo, Erdeč, Kozujevo i Šumarice.

Kako bi se građanima obezbedila voda za piće dok traju radovi, kragujevačko JKP „Vodovod i kanalizacija“ je postavilo cisterne sa pijaćom vodom ispred Doma zdravlja u Stanovu i kod mosta u Kozujevu.

Otklanjanje kvara na magistralnom cevovodu očekuje se oko 18 časova, posle čega bi naselja koja su isključena, ponovo trebalo da dobiju vodu.