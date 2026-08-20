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Požar koji je pre izvesnog vremena izbio između Bresnice i Velike Plane kod Prokuplja, krenuo je da se širi ka Jastrebcu, što je opasnost.

Na terenu pored vatrogasaca Sektora za vanredne situacije Prokuplja su i meštani ovih sela i svi zajedno pokušavaju da obuzdaju vatru kako ne bi došla do šume.

- Svi smo izašli, ko šta ima, traktori, cisterne, naprtnjače. Dežuramo, kako bi pomogli vatrogascima - kaže Milan Prolović.

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Foto: Kurir.rs/B. R.

Požar je zahvatio veliku površinu niskog rastinja.

Kurir.rs

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