Veliki požar izbio je između Bresnice i Velike Plane kod Prokuplja i širi se ka Jastrebcu, dok vatrogasci i meštani pokušavaju da spreče ulazak vatre u šumu
Buktinja
VATRENA STIHIJA PRETI JASTREBCU! Požar kod Prokuplja izmakao kontroli: Meštani sa traktorima i cisternama brane planinu od katastrofe!
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Požar koji je pre izvesnog vremena izbio između Bresnice i Velike Plane kod Prokuplja, krenuo je da se širi ka Jastrebcu, što je opasnost.
Na terenu pored vatrogasaca Sektora za vanredne situacije Prokuplja su i meštani ovih sela i svi zajedno pokušavaju da obuzdaju vatru kako ne bi došla do šume.
- Svi smo izašli, ko šta ima, traktori, cisterne, naprtnjače. Dežuramo, kako bi pomogli vatrogascima - kaže Milan Prolović.
Foto: Kurir.rs/B. R.
Požar je zahvatio veliku površinu niskog rastinja.
Kurir.rs
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