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Zbog izvođenja radova na asfaltiranju državnog puta Požega–Ivanjica, u nedelju, 23. avgusta, doći će do potpune obustave saobraćaja na deonici Arilje–Prilike, u mestu Trešnjevica. Saobraćaj će biti potpuno obustavljen od nedelje u 8 časova do ponedeljka, 24. avgusta, u 6 časova, zbog asfaltiranja kolovoza u punoj širini.

- Radovi se izvode u okviru preostalih poslova na pojačanom održavanju državnog puta IB-21, na deonici Požega–Ivanjica. Obustava će važiti na delu puta od hidrocentrale u klisuri do Trešnjevice (Divljaka). Za vreme trajanja radova vozila iz oba smera biće preusmeravana na alternativni putni pravac Arilje–Guča–Kotraža–Ivanjica–Prilike - saopšteno je iz nadležnog preduzeća.

Zona radova biće obezbeđena odgovarajućom privremenom saobraćajnom signalizacijom, opremom i putokazima za usmeravanje vozila. Vozačima se savetuje da unapred planiraju putovanje, računaju na dužu kilometražu i dodatno vreme potrebno za prolazak alternativnim pravcem.

Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu signalizaciju i brzinu kretanja prilagode uslovima na putu.