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U Deliblatskoj peščari danas 20. avgusta zabeležen je jedan od najfascinantnijih i veoma opasnih prirodnih fenomena - vetreni tornado.

Ovim apokaliptičnim prizorom požar je dostigao svoj vrhunac, a vatrogasci se danonoćno bore da užasima i neidrživim vrućinama.

Enormne količine produkata sagorevanja se ispuštaju u atmosferu, a na satelitskom snimku, na više mesta, je detektovano najveće toplotno zračenje od kako je požar u Deliblatskoj peščari počeo, piše stranica hailz_srbija.

Snimak vatrenog tornada nastao je u mestu Grebenac.

Šta je zapravo "vatreni tornado" i koliko je čest u Srbiji?

Kada se vatrena stihija otme kontroli jedan od najopasnijih fenomena koji vatrogasci mogu da sretnu na terenu je takozvani vatreni tornado (ili vatreni vrtlog). Iako izgleda kao scena iz holivudskih filmova katastrofe, reč je o stvarnoj i izuzetno razornoj pojavi.

Za razliku od klasičnog tornada koji se spušta iz olujnih oblaka, vatreni tornado nastaje isključivo na tlu, u samom srcu plamena. Veliki požari stvaraju ogromnu toplotu koja dramatično zagreva vazduh iznad tla. Vreo vazduh se munjevitom brzinom penje uvis, stvarajući vakuum u koji naglo nadire hladniji vazduh sa strane. Kada se te vazdušne struje sudare pod uticajem vetra, počinju da rotiraju, usisavajući u sebe plamen, usijani žar, pepeo i zapaljive gasove, podižući ih visoko u nebo.

Noćna mora za vatrogasce na terenu

Iako su u svetu ovakvi prizori češći, u Srbiji su ovakvi apokaliptični scenariji, na sreću, izuzetno retki. Naš tip vegetacije ne pogoduje stvaranju kovitlaca takvih mega-razmera. Iako su visoki tek nekoliko metara i traju kratko, oni znatno otežavaju gašenje jer raspiruju vatru u nepredvidivim pravcima.

Međutim, manji vatreni vrtlozi apsolutno su prisutni i na našem podneblju, što dokazuje i ovaj snimak iz Deliblatske peščare.