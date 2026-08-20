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Nakon više sati borbe sa vatrenom stihijom, vatrogasci uz pomoć meštana velike Plane i Bresnice, uspeli su da ka šumi preseku požar koji je izbio između Bresnice i Velike Plane.

On je pre nekoliko minuta ugašen, ali su vatrogasci ostali da dežuraju.

- Zaista se odazvao veliki broj ljudi. Bilo nas je sigurno pedesetak. Svako je uključio i svoju mehanizaciju i nekako smo svi zajedno uspeli da ga odbijemo od šume, jer da je krenula ona da gori, zahvatila bi četinare i ne bi mogli ništa da uradimo, ceo Jastrebac bi planuo - kaže Milan Papović.

Meštani su došli svojim traktorima, dovukli cisterne, atomizere za prskanje, ručne prskalice, sve što su imali.

Foto: Kurir.rs/B. R.

Sreća ovog poteza je i što se tu nalazi Akumulacija Bresnica kojom se vodom snabdeva 80 odsto Prokuplja, pa je u jezeru dovoljno vode koja je sada i za gašenje poslužila.

On se zahvalio vatrogascima Sektora za vanredne situacije Prokuplje, ali i svima ostalima koji su učestvovali u gašenju.

U gašenju su učestvovali i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Grudaš” iz sela Grudaš kod Žitorađe.