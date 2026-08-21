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Ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su ukupno 50 terenskih intervencija, od kojih 36 tokom dana i 14 tokom noći. U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu pregledano je 40 odraslih osoba – 15 tokom dana i 25 tokom noći, dok je na javnim mestima zabeleženo ukupno 12 intervencija.

- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom i oboleli od karcinoma. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa stomačnim problemima i sa povredama - kažu u kragujevačkom ZUM-u.

Kurir.rs

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