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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas završne radove na auto-putu Kuzmin–Sremska Rača, a tokom posete gradilištu u Bosutu najavljeno je da bi nova deonica, duga oko 18 kilometara, trebalo da bude otvorena 15. oktobra.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović izjavio je da završetak ove saobraćajnice predstavlja jednu od najvažnijih infrastrukturnih investicija za Sremsku Mitrovicu i ovaj deo Srema. Najavio je i da Grad tokom narednih devet do deset meseci ulazi u realizaciju 18 projekata putne infrastrukture.

Nedimović je ocenio da je auto-put prema Sremskoj Rači strateški važan za povezivanje Sremske Mitrovice sa Bosnom i Hercegovinom, ali i za dalji privredni i logistički razvoj grada.

– Pre svega, hvala predsedniku što je pre nekoliko godina dogovoreno da put prema Bosni i Hercegovini ide ovim pravcem. To je velika stvar za nas – rekao je Nedimović.

Novi putni pravac jača položaj Sremske Mitrovice

Kako je naveo, Sremska Mitrovica će završetkom ovog projekta dodatno ojačati svoj saobraćajni položaj, jer kroz teritoriju grada već prolazi auto-put Beograd–Šid, dok je izgradnjom auto-puta Ruma–Šabac otvorena još jedna važna veza.

Auto-put Kuzmin–Sremska Rača gradu donosi novi međunarodni putni pravac prema Bosni i Hercegovini, a položaj uz reku Savu dodatno povećava privredni i logistički značaj Sremske Mitrovice.

– Dolazimo u situaciju da oko Mitrovice imamo nekoliko izuzetno važnih putnih pravaca. Tu je auto-put Beograd–Šid, pravac prema Šapcu, a sada i ovaj auto-put prema Sremskoj Rači i Bosni i Hercegovini. Uz reku Savu, to nam daje veoma dobar logistički položaj – rekao je Nedimović.

1/8 Vidi galeriju Vučić obilazi radove na deonici auto-puta Kuzmin–Sremska Rača, u Bosutu Foto: Kurir.rs/D.Š.

Prema njegovim rečima, ovakva povezanost stvara bolje uslove za razvoj privrede, logističkih kapaciteta, novih radnih zona i privlačenje investitora.

Najveće rasterećenje za Sremsku Raču

Posebnu korist od završetka auto-puta imaće stanovnici Kuzmina, Bosuta i Sremske Rače, kroz koje sada prolazi veliki deo saobraćaja prema graničnom prelazu sa Bosnom i Hercegovinom.

Najveća promena očekuje se u Sremskoj Rači, koja je godinama opterećena tranzitnim i teretnim saobraćajem. Kamioni i druga vozila koja se kreću prema granici sada prolaze kroz naselje, stvarajući gužve, buku i povećavajući rizik za stanovnike.

Završetkom auto-puta tranzitni, a naročito teretni saobraćaj prema graničnom prelazu, biće preusmeren na novu saobraćajnicu umesto da prolazi kroz Sremsku Raču. To bi trebalo da donese veliko rasterećenje sela, smanji broj kamiona na lokalnom putu i poveća bezbednost pešaka, biciklista i svih učesnika u saobraćaju.

Nedimović je rasterećenje naselja izdvojio kao jednu od najvažnijih neposrednih koristi novog puta.

– Biće dobro za Kuzmince, dobro za Bosućane, dobro za Račane. Konačno tranzit prema graničnom prelazu neće praviti problem kroz naselja – rekao je Nedimović.

Završetak deonice planiran za 15. oktobar

Govoreći o završetku radova, Nedimović je rekao da se nada da bi deonica mogla da bude završena 15. oktobra, ali da ne želi da licitira tačnim datumom.

– Nadam se da će biti 15. oktobra, ali ako bude i do novogodišnjih praznika, biće dobro. Ne licitiram. Nisam bio sa vlasnikom kompanije nasamo da bih to čuo, ali to je sada tu, iza ćoška. Kad god da bude, biće dobro – rekao je Nedimović.

Tokom obilaska radova predsednik turske kompanije „Tašjapi“ Emrulah Turanli, čija kompanija izvodi radove na ovoj deonici, potvrdio je da je završetak radova planiran za 15. oktobar.

Auto-put Kuzmin–Sremska Rača dug je oko 18 kilometara i predstavlja deo budućeg auto-puta Beograd–Sarajevo. Trasa počinje kod postojeće petlje Kuzmin na auto-putu Beograd–Zagreb, prolazi preko područja Bosuta i nastavlja prema Sremskoj Rači i novom mostu preko Save.

1/28 Vidi galeriju Auto-put Sremska Rača - Kuzmin u završnoj fazi Foto: Putevi Srbije

Nova saobraćajnica trebalo bi da omogući bržu i bezbedniju vezu Srbije sa Bosnom i Hercegovinom, uz znatno kraće zadržavanje i rasterećenje lokalnih puteva u ovom delu Srema.

U narednih deset meseci 18 putnih projekata

Nedimović je tokom obilaska najavio i da Sremska Mitrovica u narednih devet do deset meseci ulazi u realizaciju ukupno 18 projekata putne infrastrukture. Reč je o projektima koji su već aktivni ili bi njihova realizacija uskoro trebalo da počne.

– Od danas pa u narednih devet, deset meseci imamo 18 projekata putne infrastrukture koji su ili već „živi“ ili radovi tek treba da počnu. Osamnaest projekata, samo putne infrastrukture, ništa drugo. Za sve smo obezbedili novac, ili od države ili iz gradskog budžeta – rekao je Nedimović.

On je ocenio da završetak auto-puta Kuzmin–Sremska Rača predstavlja „šlag na torti“ kada je reč o infrastrukturnim projektima na teritoriji Sremske Mitrovice.

Najavljen novi izlaz sa auto-puta kod Laćarka

Prema njegovim rečima, izgradnja novih puteva otvara prostor za formiranje radnih zona, širenje postojećih privrednih kapaciteta i dolazak novih investitora. Nedimović je najavio izradu planske dokumentacije za nove radne zone, među kojima je i radna zona Laćarak, a posebno je izdvojio planiranu izgradnju novog izlaza sa auto-puta kod ovog naselja.

– Napravićemo izlaz sa auto-puta kod Laćarka, koji se napokon radi. Kada sve to upakujemo, onda možemo da pričamo o tome šta smo uradili kada je reč o putnoj infrastrukturi na teritoriji Sremske Mitrovice – rekao je Nedimović.

Završetkom auto-puta Kuzmin–Sremska Rača, Sremska Mitrovica dobiće još jedan važan međunarodni putni pravac. Za stanovnike Sremske Rače, Bosuta i Kuzmina najvidljivija promena biće preusmeravanje tranzitnog i teretnog saobraćaja iz njihovih naselja, dok bi nova veza dugoročno trebalo da doprinese razvoju privrede i celog ovog dela Srema.