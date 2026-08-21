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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će od 1. septembra biti ukinuta mostarina na Pavlovića mostu preko Drine, koji povezuje Badovince u Mačvi sa područjem Bijeljine u Republici Srpskoj.

Vučić je ovu vest saopštio tokom posete Bosutu, gde je obišao završne radove na auto-putu Kuzmin–Sremska Rača.

Ukidanje mostarine značajno je za veliki broj građana koji svakodnevno ili povremeno putuju između Srbije i Republike Srpske, posebno za stanovnike Mačve, Srema i Semberije.

Ističe tridesetogodišnja koncesija

Naplata mostarine trebalo bi da prestane nakon isteka tridesetogodišnje koncesije na osnovu koje je kompanija „Drina river bridž“ imala pravo da naplaćuje prelazak preko mosta.

Koncesija ističe krajem avgusta, pa bi prelazak preko mosta od 1. septembra trebalo da bude besplatan.

Pavlovića most specifičan je po tome što predstavlja jedini međunarodni granični prelaz između Srbije i Bosne i Hercegovine na kojem se dodatno plaća prelazak preko mosta.

Foto: Dado Đilas

Mostarina za putničko vozilo trenutno iznosi 160 dinara, odnosno oko tri konvertibilne marke.

Preko mosta godišnje prelaze stotine hiljada vozila

Pavlovića most predstavlja jedan od najfrekventnijih putnih pravaca između Srbije i Republike Srpske. Preko njega godišnje pređe više od milion ljudi i nekoliko stotina hiljada vozila.

Ukidanje naplate doneće konkretnu uštedu stanovnicima pograničnih područja koji most koriste svakodnevno, ali i građanima koji preko Badovinaca putuju prema Bijeljini i drugim mestima u Republici Srpskoj.

Besplatan prelazak značajan je i za privrednike, prevoznike i poljoprivrednike koji posluju sa obe strane Drine.

Most izgrađen novcem Slobodana Pavlovića

Pavlovića most izgrađen je privatnim sredstvima Slobodana Pavlovića, biznismena poreklom iz ovog kraja, i njegove supruge Mire.

Most je otvoren 1992. godine, a potpuno je završen 1996, kada je potpisan aneks ugovora između investitora i Vlade Srbije. Tim dokumentom kompanija „Drina river bridž“ dobila je pravo da tokom 30 godina naplaćuje mostarinu, ali i obavezu da održava most.

Izgradnja je tada koštala oko četiri miliona dolara, dok je pristupne saobraćajnice izgradila država Srbija.

Pavlovića most zamenio je nesigurnu skelu kojom su stanovnici Semberije i Mačve decenijama prelazili Drinu. Njegovom izgradnjom značajno je olakšano kretanje ljudi i robe između dve obale, ali i uspostavljena važna saobraćajna veza Srbije i Republike Srpske.

Besplatan prelazak od 1. septembra

Most se nalazi na graničnom prelazu između Badovinaca i Popova, nedaleko od Bijeljine. Ovaj pravac često koriste stanovnici Mačve i Srema koji putuju prema Bijeljini, kao i građani Semberije koji dolaze u Srbiju.