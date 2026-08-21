Meštanina sela Cerje kod Niša , srednjih godina, juče je oko 19 sati ujelo osam osa , zbog čega je morala da interveniše Hitna pomoć . Čovek nije ni stigao da se odbrani, jer je sve ubode zadobio za svega nekoliko sekundi. Brzom reakcijom lekara sprečene su ozbiljnije posledice.

Doktorka Tatjana Mićić iz Hitne pomoći kaže za Kurir da čovek nije bio alergičan na ubode i da je nakon ukazane pomoći odmah stabilizovan.

- Sreća je da pacijent nije bio alergičan jer bi ga u protivnom odvezli na kliniku. Njemu je odmah data terapija, tako da je to prošlo bez većih posledica. U ovo doba godine beleži se više ujeda osa i insekata, što je normalno, tako da prilikom svakog odlaska u prirodu neophodno je biti pažljiv. Oni koji su alergični moraju sa sobom da nose neophodan medikament kako bi odmah sprečili probleme - rekla je doktorka Mićić.