Slušaj vest

U prethodna 24 sata ekipe hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 50 terenskih intervencija - 35 preko dana i 15 tokom noći.

Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavili 49 pregleda odraslih osoba - u toku dana 15, a preko noći 34 pregleda.

Na javnom mestu bilo je ukupno 15 intervencija.

- U toku dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa srčanim problemima i sa povredama. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa stomačnim problemima, sa temperaturom i sa nesvesticom, saopštili su iz ZUM Kragujevac.

Ne propustiteSrbijaPRVI PUT U SRBIJI: Počelo veliko brojanje mrkog medveda!
Foto privatna arhiva - Medved - kamera 3.jpg
SrbijaBUKTI POŽAR U SELU VIČA KOD LUČANA: Hitno zabranjen rad ćumurana dok traju velike vrućine
opština Lučani selo Viča
SrbijaBORBA PROTIV VATRENE STIHIJE KOD VRANJA: U selu Lukovo i dalje traje gašenje požara, evakuisana jedna stara osoba
Požar Selo Lukovo
SrbijaOVI PACIJENTI SU NAJVIŠE ZVALI HITNU POMOĆ: Izveštaj za Kragujevac, obavljeno 37 terenskih intervencija
IMG_20250509_221224.jpg