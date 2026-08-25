Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavili 49 pregleda odraslih osoba - u toku dana 15, a preko noći 34 pregleda .

- U toku dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa srčanim problemima i sa povredama. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa stomačnim problemima, sa temperaturom i sa nesvesticom, saopštili su iz ZUM Kragujevac.