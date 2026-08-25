Srbija
IZVEŠTAJ KRAGUJEVAČKE HITNE POMOĆI: Čak 50 terenskih intervencija u danu za nama
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U prethodna 24 sata ekipe hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 50 terenskih intervencija - 35 preko dana i 15 tokom noći.
Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavili 49 pregleda odraslih osoba - u toku dana 15, a preko noći 34 pregleda.
Na javnom mestu bilo je ukupno 15 intervencija.
- U toku dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa srčanim problemima i sa povredama. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa stomačnim problemima, sa temperaturom i sa nesvesticom, saopštili su iz ZUM Kragujevac.
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