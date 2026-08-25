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Porodilište Opšte bolnice Kruševac uspešno radi i beleži konstantan broj porođaja, dok tim Ginekološko-akušerske službe sa neonatologijom svakoga dana brine o zdravlju i bezbednosti majki i njihovih beba.

Posle rođenja bebe su pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja, koje prati njihov razvoj i pruža neophodnu negu i podršku u svakom pogledu. Kruševačko porodilište pokriva teritoriju 101 naselja grada Kruševca i optine Rasinskog okruga - Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac.

Kurir.rs

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