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Za kapitalne radove i opremu iz gradskog budžeta izdvojeno je blizu 85 miliona dinara, istakao je pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović zadužen za resor obrazovanja. Na sastanku je istaknuto da je tokom letnjeg raspusta rađeno u većini škola, od zamene stolarije i podova, preko elektroinstalacija, rekonstrukcije krovova, kotlarnica, krečenja i ostalih poslova koji će doprineti da učenici i njihovi nastavnici imaju bolje uslove za rad.

U skladu sa tim za škole je nabavljeno i postavljeno 130 klima-uređaja, za šta je iz gradske kase izdvojeno šest miliona dinara.

Uz podršku države rekonstruisana je OŠ Anta Bogićević i gradi se fiskulturna sala u Cvijićevoj, a izabran je izvođač radova i očekuje se narednih dana i početak izgradnje novog školskog objekta, vrednog 66 miliona dinara, u gradskoj školi Vuk Karadžić, koji će od naredne godine prihvatiti učenike.

Ministarstvo prosvete trebalo bi danas da objavi zvanične liste tehnoloških viškova, nepotpunih normi i upražnjenih radnih mesta,a na Aktivu je razgovarano o tome kako da prosvetari koji su ostali bez dela norme, ili su tehnološki viškovi, u skladu sa slobodnim mestima budu raspoređeni po školama.

Loznička Gimnazija Vuk Karadžić od septembra ima manje odeljenja u prvoj godini, prošle ih je bilo šest, sada četiri što je dovelo do smanjenja norme profesorima, ali se radi na tome da do 31. avgusta to bude regulisano.

U Loznici je juče počela i isplata po 10.000 dinara za 650 budućih đaka prvaka. Prema Jugovićevim rečima ta mera se prvi put primenjuje u gradu, kao vid podrške najmlađim učenicima za opremanje pred početak nastave.

On je najavio da će grad u narednom periodu raditi i na uvođenju dodatnih mera podrške učenicima.

- Nećemo se zaustaviti na ovome. Radićemo na dodatnom obogaćivanju mera za naše učenike - istakao je on.

Inače, u novoj školskoj godini u Loznici će u učeničke klupe sesti oko 8.500 osnovaca i srednjoškolaca, a u nastavi je angažovan 871 prosvetni radnik.